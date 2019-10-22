مظاهرات لبنان وإدانة ممارسات إيران.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: رؤساء أركان جيوش عربية وغربية يدينون ممارسات إيران، وكاتب جزائري يصف أردوغان بـ"الديكتاتور الماكر"، و"التأسيس الثالث" للإخوان.. محاولات بائسة لإحياء تنظيم الإرهاب، وحمدوك: السلام قضية محورية وأهم مطالب ثورة السودان.

كما تقرأون أيضا: بعد نصر الله.. رفض شعبي يجهض "إصلاحات الحريري"، وتحرك برلماني نادر.. كتل نيابية إيرانية تدعو النظام لتجنب التوتر، وبومبيو: ترامب مستعد لعمل عسكري ضد تركيا حال الضرورة، ولبنان: عون بصحة جيدة والشائعات تهدف لإثارة الفوضى.

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وفي الاقتصاد تطالعون: انهيار حاد في استثمارات تركيا بالسندات الأمريكية، ورسائل من ترامب بقرب انتهاء الحرب التجارية، وأسعار النفط تتراجع أكثر من دولار بضغط مخاوف النمو، وموانئ دبي تصل إلى قلب أفريقيا عبر منصة كيغالي اللوجستية برواندا.

أما في الرياضة فيبرز: نيمار: طلبت الرحيل من سان جيرمان بحثا عن السعادة.

وفنيا تتابعون: بعد أيام من طرحه.. الجمهور يشيد بـ"تيرميناتور" ويصفه بالمفاجأة.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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