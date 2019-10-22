الأسد على جبهة إدلب لأول مرة منذ اندلاع الأزمة السورية

زار الرئيس السوري بشار الأسد، الثلاثاء، أفراد الجيش في محافظة إدلب شمال غربي البلاد في زيارة هي الأولى له منذ الأزمة السورية المندلعة من 8 أعوام.

وقالت وسائل إعلام محلية إن "الرئيس الأسد مع رجال الجيش العربي السوري على الخطوط الأمامية ببلدة الهبيط في ريف إدلب".

وخلال لقائه الضباط والجنود قال الرئيس السوري إن معركة إدلب هي الأساس لإنهاء الحرب في بلادنا.





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وأضاف أن الرئيس التركي رجب أردوغان لص، سرق المعامل والقمح والنفط واليوم يسرق الأرض.

وتابع أنه تم التواصل مع مختلف القوى السياسية والعسكرية على الأرض فور حدوث الهجوم التركي وأنه تم إبلاغهم باستعداد الجيش السوري لدعم أي مجموعة تقاومه.

وهذه هي الزيارة الأولى للرئيس السوري إلى هذه المنطقة منذ اندلاع الأزمة في سوريا منتصف عام 2011.



واستعادت القوات الحكومية بلدة الهبيط التي تقع جنوب غرب مدينة خان شيخون في منتصف شهر أغسطس/آب الماضي.

وتُعَد زيارة الأسد إلى تلك المنطقة ربما مؤشرا على بدء عملية عسكرية للقوات الحكومية لاستعادة السيطرة على طريق حماة حلب، وذلك بعد توقف المعارك على هذه المحاور منذ بداية أغسطس/آب الماضي.