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مقتل 15 شرطيا في هجومين لطالبان بشمال أفغانستان

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صورة أرشيفية

أعلن مسؤول أفغاني اليوم الثلاثاء مقتل ما لايقل عن 15 شرطيا في هجومين لحركة طالبان بإقليم قندوز بشمال أفغانستان.

وقال غلام رباني رباني العضو بمجلس الإقليم إن رجال الشرطة قتلوا عندما هاجم مسلحو طالبان نقطة تفتيش في منطقة علي أباد، كما نصبوا كمينا لقوات أمنية أفغانية في نفس المنطقة.

وأضاف أن مسلحي طالبان هاجموا نقطة تفتيش أخرى في المنطقة منذ عشرة أيام، مما أسفر عن مقتل ما لايقل عن عشرة من رجال الشرطة.

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ويذكر أن المسؤولين في إقليم قندوز دائما ما يعربون عن مخاوفهم بشأن تواجد حركة طالبان القوي في الإقليم، في كل من المناطق النائية وضواحي عاصمة الإقليم.

ويشار إلى أن حركة طالبان سيطرت على عاصمة الإقليم لمدة أسبوعين عام 2015 .

 

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