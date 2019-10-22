الزعتر: الانقسام الطائفي سلاح حزب الله الوحيد

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 الزعتر متابعات_الخليج 365 قال الكاتب والمحلل السياسي، خالد الزعتر، إن حزب الله تدخل في سوريا لقمع المظاهرات وإنقاذ النظام السوري، واليوم يبحث عن من ينقذه بعد أن تجرع من نفس الكأس.

Advertisements وأضاف أن المظاهرات لم تعد في حلب وريف دمشق، بل في لبنان ووسط بيروت وتضرب الضاحية الجنوبية. وأتابع، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: حزب الله الإرهابي يعيش ويقتات على الطائفية، لم تعجبه الوحدة التي تجسدت في مظاهرات لبنان، فأرسل ميليشياته الإرهابية بجانب ميليشيات حركة أمل لتجوب شوارع بيروت رافعة الرايات الطائفية، لأن حزب الله يرى أن الانقسام الطائفي هو سلاحه الوحيد.

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