تعرف على حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

الطقس

متابعات_الخليج 365

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية بمصر، انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا .

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كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى الوجه البحرى والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد وجنوبا على مدينتى حلايب وشلاتين تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.