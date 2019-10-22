مصر.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

الطقس

متابعات_الخليج 365

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء، حيث ينتظر المواطنون سماع كلمة أن الشتاء قد حان وقته، وهو ما يبدو يتحقق غدًا، في الوقت الذي يشعر فيه المصريون بأن موجة الحر لم تنكسر بعد، ودرجات الحرارة ظلت مرتفعة على أكثر الأنحاء حتى مع قرب انتهاء شهر أكتوبر الذي يعد من فصول الخريف الباردة.



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ووفقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية يعتبر اليوم الثلاثاء هو أول أيام هطول الأمطار على بعض الأنحاء في مصر، مع إمكانية تحول الأمطار إلى سيول على بعض المناطق.

وقال الدكتور أشرف صابر، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات أن مصر ستشهد تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار، على شمال وجنوب البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، محذرًا من تساقط الأمطار الغزيرة والرعدية على شمال البلاد وقد تصل إلى حد السيول على شمال سيناء.

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الأخبار المتداولة حول بداية هطول الأمطار بمزيد من الترحيب، باعتبار طول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها مصر خلال الأشهر الماضية.