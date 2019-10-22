   الجيش اللبناني يفتح الطرقات العامة ويمنع قطعها

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 الجيش اللبناني بيروت - الخليج 365 فتح الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، الطرقات العامة ومنع قطعها.

وذكرت مصادر إعلامية، بأن "الجيش اللبناني أعاد فتح الطرقات في صيدا جنوب البلاد". وكان المتظاهرون في الساحات أقاموا خيم اعتصام. Advertisements وتحدثت وسائل إعلامية بأن قرار جدي قضى بإعادة فتح الطرقات الرئيسية. وكانت تظاهرات ليلية شهدتها طرابلس شمال البلاد. وانتشر الجيش في منطقة بشارة الخوري أحد مداخل وسط بيروت. وكانت أوامر للجيش صدرت بحماية المتظاهرين ومنع الاحتكاك.

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