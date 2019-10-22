تحذير بريطاني: "البريكست" يهدد 16 مليون تفاحة بالتعفن

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty التفاح البريطاني لا يحد من يحصده بسبب نقص العمالة

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، الاثنين، نقلا عن الاتحاد، أن نقص في جامعي المحاصيل أجبر المزارعين على ترك مئات الأطنان من الفواكه وخاصة التفاح في البساتين، مما يجعلها عرضة للتعفن.

وأشار الاتحاد إلى وجود نحو 16 مليون تفاحة في حقول بريطانيا، مهددة بالتلف.

وعززت المخاوف من البريكست نقص العمال في بريطانيا، وذلك مع مغادرة العمال الأوروبيين للمملكة المتحدة خشية القيود التي ستطال حرية التنقل والهجرة، في حال دخول البريكست حيز التنفيذ، رغم تأجيل تنفيذه أخيرا.

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وخلصت دراسة أجرها اتحاد المزارعين إلى وجود 1147 طنا من التفاح قد أهدرت خلال موسم الحصاد هذا العام، محذرا من الرقم ربما يكون أكبر من ذلك بكثير.

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وخلال أغسطس الماضي، تحدثت أرقام عن نقص العمالة في المجال الزراعي في بريطانيا، بنسبة وصلت إلى 17 بالمئة، وارتفعت هذه النسبة في سبتمبر إلى 20 بالمئة.

ويخشى خبراء اقتصاديون أن يكون الرقم أعلى خلال أكتوبر الجاري.

وبدأ نقص العمالة في الحقول البريطانية مع إقرار البريكست في 2016، وما تلاه من انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني، حيث فضّل الكثير من هؤلاء العمال الأوروبيين العمل في دول أخرى في التكتل، مثل ألمانيا وهولندا.

وفي محاولة لسد النقص في الأيدي العاملة، دعا اتحاد المزارعين الحكومة البريطانية إلى توسيع الخطة التجريبية التي تتيح تشغيل 2500 عامل من خارج الاتحاد الأوروبي.