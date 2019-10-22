ملك تايلاند يجرد رفيقته من ألقابها لعدم ولائها

دبي - بواسطة محمد فارس © EPA سينينات ونغواشيراباك عينت في يوليو تموز

جرد ملك تايلاند، واشيرالونغكون، رفيقته حارسته الخاصة من ألقابها ورتبها الملكية بسبب عدم ولائها، بعد أشهر قليلة من تعيينها.

وقال إعلان رسمي إن سينينات ونغواشيراباك، كانت "طموحة"، وأنها "حاولت الترقي بنفسها إلى وضع ملكة".

وأضاف الإعلان أن "سلوك الحارسة لم يتسم بالاحترام".

وكانت سينينات أول شخص يمنح لقب الحارسة الملكية النبيلة منذ ما يقارب مئة عام.

وقد عينت في يوليو/تموز الماضي، وبعد شهرين فقط من زواج الملك من الملكة سوتيدا، زوجته الرابعة. © Reuters الملك ورفيقته في القصر الملكي في بانكوك

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وكانت سينينات، عسكرية برتبة ميجور جنرال (لواء)، وطيارة محترفة، وممرضة، وحارسة شخصية.

ونشرت في شهر أغسطس/آب صور رسمية لها وهي في زي عسكري للمقاتلين، تقود طائرة، وكتب إلى جانب الصور إعلان يقول إن "الملك أمر بكتابة سيرة ملكية" لها. © Reuters سينينات كانت عسكرية برتبة ميجور جنرال

وتعد الملكة سوتيدا، البالغة من العمر 41 عاما، والتي كانت من قبل مضيفة طيران، ونائبة رئيس وحدة الحرس الخاص بالملك، أطول شريكاته عهدا، وقد شوهدت معه أمام الناس على مدى سنوات عديدة.

وتولى الملك واشيرالونغكون العرش بعد وفاة والده في عام 2016.