لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب تناقش تعظيم الدور المصرى فى أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعا اليوم الثلاثاء، بحضور مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، وذلك للتشاور والتنسيق بشأن رؤية التحرك البرلماني لمساندة تحرك السلطة التنفيذية خاصة في ظل التحديات الأفريقية الراهنة.
كما يتطرق الاجتماع إلى لعب دور فاعل ونشط في مختلف آليات العمل الأفريقي المشترك وتعظيم الدور المصري في أفريقيا، وذلك من خلال تنشيط التعاون بين مصر والأشقاء الأفارقة في كافة المجالات بهدف دعم التعاون الاقتصادي.
ويشهد الاجتماع ايضا، تنشيط التعاون الفني مع الدول الأفريقية من خلال الدور المحوري للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، التابعة لوزارة الخارجية، في نقل الخبرات وبناء الكوادر من خلال الدورات التدريبية التي تقدمها للدول الأفريقية، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية والمنح للأشقاء الأفارقة.
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