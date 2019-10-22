شكرا لقرائتكم خبر عن الاقتصاد التركى ينهار.. 742 شركة فى الأناضول تغلق أبوابها بسبب سياسات أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت إحصاءات جديدة لاتحاد الغرف والبورصات التركية، عن تعقد الأزمة الاقتصادية فى الأناضول، بعد ارتفاع معدل غلق وتصفية الشركات التجارية فى تركيا خلال شهر سبتمبر الماضى.

وقالت إن تركيا شهدت ارتفاعًا ملحوظًا فى معدل غلق وتصفية الشركات التجارية فى شهر سبتمبر مقارنة بالشهر السابق، بنسبة 20.73%، بواقع 742 شركة.

وأوضحت إحصائيات الاتحاد أن معدلات غلق وتصفية الشركات بلغت 47.83% بين الشركات التعاونية، بينما بلغت نحو 28.98% بين الشركات التجارية.

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وذكر الاتحاد أن 418 شركة من الشركات التي أغلقت أو قامت بتصفية أعمالها، كانت تعمل في مجالات تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح السيارات والدراجات النارية، وأن 205 شركات كانت تعمل في مجال الإنشاءات، و119 شركة منها كانت تعمل في قطاع التصنيع.

كما أشارت الإحصائية إلى أن نسبة الشركات المغلقة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، ارتفعت بنسبة 5.50%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت أن البنوك التركية تواصل الحجز على ممتلكات رجال الأعمال المدنيين في ظل الأزمة الطاحنة التي تعصف بالاقتصاد التركي، فيما يجبر الغالبية على إعلان إفلاس شركاتهم.

وحسب بيانات هيئة تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي، بلغت معدلات ديون القطاع الخاص المتعثرة لصالح البنوك 110 مليارات ليرة تركية، متأثرة بالأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد.