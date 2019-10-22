شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يواجه وزير الإسكان اليوم بـ33 طلب إحاطة و3 أسئلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بـ33 طلب إحاطة و3 أسئلة وطلب مناقشة حول مشاكل الصرف الصحى ومياه الشرب بالمحافظات.

وتتضمن طلبات الإحاطة 17 طلبا عن توقف مشروعات الصرف الصحي وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحي، كما تشمل أيضا 9 طلبات إحاطة وسؤالين مقدمة من النواب، عن ضعف مياه الشرب وتكرار انقطاعها وتلوثها نتيجة عدم إحلال وتجديد محطات وشبكات المياه واختلاطها بمياه الصرف الصحي.

كما يناقش طلب إحاطة وسؤال عن ارتفاع أسعار فواتير المياه، وتتضمن ستة طلبات إحاطة عن رغبة الأهالي بمنطقة شرق ابني بيتك في بناء سورخرساني يفصل بينهم وبين المقابر.

وكذلك عن قرار وزير الإسكان رقم 1018 لسنة 2018 بشأن اشتراطات ارتفاعات المباني ومخالفتها للواقع بالقرى، وعن سرعة إنهاء إجراءات التخصيص والاستعلام البنكي، وكذلك إدخال المرافق لراغبي استلام وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي المرحلة الثالثة، شرق كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد محافظة بورسعيد.وعن عدم تثبيت العمالة المؤقتة في المجتمعات العمرانية الجديدة ، وعن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية لمحدودي الدخل. وعن إضافة قسم الهندسة الطبية لمركز بحوث الإسكان.

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ويبحث المجلس طلب مناقشة عامة موجه لوزير الإسكان مقدم من النائب فوزي فتى وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل قانون الهيئات الشبابية والرياضية بخصوص تخفيض مبالغ استهلاك وتوصيل المرافق للهيئات الشبابية والرياضية.