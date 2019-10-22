الرئاسة السورية: بشار الأسد على الخطوط الأمامية بريف إدلب (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365): أفادت الرئاسة السورية بأن الرئيس بشار الأسد يتفقّد الخطوط الأمامية بمحافظة إدلب. ونشرت الرئاسة السورية على حسابها الرسمي عبر تويتر، الثلاثاء، صورة تُظهِر الأسد برفقة قوات الجيش السوري على الخطوط الأمامية ببلدة الهبيط في ريف إدلب قبل قليل.

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