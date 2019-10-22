الداخلية: ضبط 22 إخوانيا لاستغلالهم حادث محمود البنا لإثارة الفوضى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية ضبط 22 إخوانيًا بتهمة محاولة استغلال حادث مقتل محمود البنا، على يد المتهم محمد راجح، في تأليب الرأي العام وإثارة الفوضى والبلبلة بين المواطنين.

وقالت الداخلية، في بيان أصدرته قبل قليل، إنه في إطار جهود الوزارة لكشف أبعاد مخططات جماعة الإخوان الإرهابية والعناصر الإثارية لاستغلال الأحداث المختلفة لإثارة الرأي العام، وتأجيج المشاعر لدى المواطنين، والتحريض ضد الدولة، من خلال نشر العديد من الأخبار المغلوطة والشائعات الكاذبة، ومن بينها حادث الاعتداء على الطالب، محمود البنا بمحافظة المنوفية، مما أدى إلى وفاته- تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد محاولة الجماعة الإرهابية استغلال الحادث المشار إليه في تأليب الرأي العام، وإثارة الفوضى والبلبلة في أوساط المواطنين.. وأمكن تحديد العناصر القائمة على هذا التحرك وعددهم 22 وتم ضبطهم، عقب تقنين الإجراءات حيالهم.

وأوضحت الوزارة أنه عثر بحوزتهم على (ملصقات إثارية- إسبراي- أسلحة بيضاء- 2 طبنجة صوت- رشاش صوت)، بهدف استغلالها لإثارة حالة من الفوضى والشغب وقطع الطريق وتعطيل حركة المرور أمام مقر محاكمة المتهم بمدينة شبين الكوم، خلال جلسات المحاكمة.