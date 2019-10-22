محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبد الناصر:
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان؛ لبحث أوجه التعاون بين الوزارتين في تطوير المستشفيات، بحضور مسئولي الوزارتين والمهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب.
وقال الدكتور عاصم الجزار، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع شهد مناقشة سبل التعاون في تطوير المستشفيات والمنشآت الصحية، ولا سيما مستشفيات التأمين الصحي، والاستفادة من خبرات شركة المقاولون العرب، في هذا المجال؛ لتوفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرا الإسكان والصحة يبحثان التعاون في تطوير المستشفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.