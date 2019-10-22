إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 5 أشخاص، اليوم الثلاثاء في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، على الطريق الصحراوي الشرقي في بني سويف.

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع تصادم بين سيارتين ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، في اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بنى سويف.

انتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف، إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم "معتز قناوي أنور ٢٥ سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، هاني صبحي أنور، ٣٥ سنة، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، إسلام قناوي أنور، ٣٠ سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، وجميعهم مقيمون بمدينة 6 أكتوبر، وعمرو صبحي أنور، ٤٠ سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، محمد خليفة علي، ٣٧ سنة مصابًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وكلاهما مقيمان بمحافظة قنا.

جرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية، وتحرر عن ذلك المحضر القانوني للعرض على النيابة المختصة.