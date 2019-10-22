ليبيا / إنقاذ أكثر من 500 مهاجرٍ خلال أسبوع

وكالات - تمكن خفر السواحل في ليبيا من إنقاذ أكثر من 500 مهاجر خلال أسبوع، عبر عمليات منفصلة شمال غرب وشرق طرابلس، وفقا للمتحدث باسمها العميد أيوب قاسم.

وقال قاسم لوكالة "فرانس برس" اليوم، الاثنين 21 أكتوبر 2019، إن "عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم خلال أسبوع بلغ 535 شخصا بينهم عشرات النساء والأطفال من جنسيات أفريقية وآسيوية، عبر عمليات بحث وإنقاذ منفصلة نفذتها دوريات خفر السواحل شمال غرب وشرق العاصمة طرابلس".

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وأضاف أن "دوريات خفر السواحل تقوم بواجباتها الانسانية في إنقاذ المهاجرين من عرض البحر، رغم الظروف الصعبة ونقص الإمكانيات".

ونجح خفر السواحل في إنقاذ قرابة سبعة آلاف مهاجر، خلال الأشهر التسعة الماضية.