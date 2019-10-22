السعودية تجلي 870 من رعاياها في لبنان منذ بدء المظاهرات

اجلت السعودية حتى الآن 870 من رعاياها المقيمين في لبنان ، وذلك منذ بدء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ يوم الخميس.
وقالت سفارة المملكة لدى لبنان، على حسابها بموقع تويتر إن ”إجمالي عدد المواطنين السعوديين الذين تم إجلاؤهم مُنذ بداية المظاهرات (في لبنان) بلغ 870 مواطنًا“.
وسبق أن أعلنت السفارة يوم السبت إجلاء 260 من رعاياها المقيمين في لبنان، قبل أن تعلن يوم الأحد إجلاء 132.
ويوم السبت، حذرت الخارجية السعودية مواطنيها من السفر إلى لبنان ”حرصًا على سلامتهم، وتحسبًا لأي تداعيات سلبية للأوضاع اللبنانية“.
ويشهد لبنان منذ يوم الخميس، تظاهرات غاضبة في عدة نقاط في بيروت ومدن عدة، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم، تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.
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