ألمانيا / بدء محاكمة ثلاثة عراقيّين بتهمة الإعداد لهجومٍ إرهابي

وكالات- بدأت اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2019 محاكمة ثلاثة لاجئين عراقيين بألمانيا بتهمة الإعداد لهجوم إرهابي .
وأمام المحكمة الإقليمية لمدينة هامبورج يُحاكم اثنان من المتهمين بتهمة الإعداد لأعمال عنف خطيرة تهدد أمن الدولة، والتعامل غير المصرح به مع مواد متفجرة خطيرة، بينما يُحاكم المتهم الثالث بتهمة مساعدة الاثنين في الإعداد لذلك.
يذكر أنه تم اعتقال الرجال الثلاثة في دائرة ديتمارشن بولاية شليزفيج-هولشتاين شمالي ألمانيا نهاية كانون ثان/يناير الماضي، ويقبعون منذ ذلك الحين في الحبس الاحتياطي.
وقدم الثلاثة إلى ألمانيا كلاجئين. وبحسب البيانات فإن المتهمين /كليهما 23 عاما/ خططا لهذا الهجوم منذ نهاية نوفمبر عام .2018
وبحسب صحيفة الدعوى، قام المتهمان بأولى تجارب التفجير بمسحوق أسود مستخرج من ألعاب نارية، وسعيا عبر المتهم الثالث إلى تدبير سلاح ناري، "لقتل أو إصابة أكبر عدد ممكن من غير المسلمين".
وحددت المحكمة عشر جلسات أخرى للنظر في القضية حتى السادس من ديسمبر المقبل.
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