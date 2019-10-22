بغداد: القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا لن تبقى في العراق

أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأميركية التي دخلت العراق من سوريا، لن تبقى فيه، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وذكر بيان للقيادة "تناقلت بعض

وسائل الأعلام والوكالات الخبرية تصريحات بخصوص انسحاب القوات الأمريكية من سوريا باتجاه العراق وعليه تبين قيادة العمليات المشتركة أن جميع القوات الأمريكية التي انسحبت من سوريا حصلت الموافقة على دخولها أقليم كوردستان العراق".

وأضاف أن "هذه القوات ستنقل إلى خارج العراق، ولا توجد أي موافقة على بقاء هذه القوات داخل البلاد".