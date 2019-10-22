أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الأميركية التي دخلت العراق من سوريا، لن تبقى فيه، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وذكر بيان للقيادة "تناقلت بعضوسائل الأعلام والوكالات الخبرية تصريحات بخصوص انسحاب القوات الأمريكية من سوريا باتجاه العراق وعليه تبين قيادة العمليات المشتركة أن جميع القوات الأمريكية التي انسحبت من سوريا حصلت الموافقة على دخولها أقليم كوردستان العراق".
وأضاف أن "هذه القوات ستنقل إلى خارج العراق، ولا توجد أي موافقة على بقاء هذه القوات داخل البلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر بغداد: القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا لن تبقى في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.