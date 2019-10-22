ترامب يكرر نيته لعقد صفقة نووية مع روسيا والصين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، من جديد عن رغبته في عقد صفقة نووية مع روسيا والصين، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال ترامب في حديثه لقناة "Fox News" الأمريكية: "أعتقد أننا عندما سنجتمع مع روسيا والصين فسنقوم بصياغة صفقة نووية جديدة".
وأشار إلى أنه تجري مناقشة هذه المسألة معروسيا والصين، مضيفا أنه كان يطرح هذه المسألة "أثناء مفاوضاته التجارية الأخيرة" مع الصين.
ولا تزال معاهدة "ستارت-3" التي تم توقيعها عام 2010، الاتفاقية الصالحة الوحيدة بشأن الحد من الأسلحة بين روسيا والولايات المتحدة، وينتهي سريان مفعولها في فبراير عام
وأعلن المستشار السابق للرئيس الأمريكي لشؤون الأمن، جون بولتون، سابقا أن فرص تمديد معاهدة "ستارت-3" ضئيلة، "لأن الوثيقة فيها عيوب"، حسب رأيه.
من جهتها أعلنت روسيا أكثر من مرة استعدادها لمناقشة هذه المعاهدة من جديد.
أما الرئيس ترامب فصرح أنه يريد صياغة اتفاقية نووية ثلاثية جديدة بين روسيا والصين والولايات المتحدة، غير أن بكين رفضت هذه الفكرة بالكامل.
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