ترامب: دخلنا سوريا لـ30 يوما.. وبقينا فيها 10 سنوات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الجيش الأمريكي دخل الأراضي السورية في مهمة لمدة 30 يوما لمحاربة تنظيم "داعش" لكنه بقي متواجدا فيها لـ10 سنوات، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وأوضح ترامب في مؤتمر صحفي، أمس الاثنين: "كان من المفترض أنهم سيظلون هناك

لمدة 30 يوما، كان من المفترض أنهم سيدخلون إلى البلاد ويوجهون ضربة سريعة ضد "داعش" ويخرجون .. لكنهم بقوا بالفعل هناك في سوريا لمدة 10 سنوات".

وكانت صحيفة أمريكية نقلت عن مسؤول أمريكي

رفيع المستوى، بأن الرئيس ترامب يفكر منذ الأسبوع الماضي في بقاء نحو 200 من "قوات الكوماندوز" في شمال شرق سوريا لمحاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية التي سيتم إبقاؤها ستتمركز على طول الحدود مع العراق، خارج "المنطقة الآمنة" التي تم الاتفاق عليها بين نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان​​​.