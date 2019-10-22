غدًا.. قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا جديدًا لتونس

قال الرئيس التونسي الجديد، قيس سعيد، إنه قدم إفادة بمكتسباته استعدادا لأداء اليمين الدستورية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
ودون سعيد، الاثنين، في سجل هيئة مكافحة الفساد بخط يده: ''تشرفت اليوم بتقديم تصريح جديد على المكاسب، وسأصرح بكل مكسب إن كان هناك ما يدعو إلى تصريح جديد".
وأضاف: "سنعمل معا إن شاء الله على مقاومةالفساد وعلى القضاء على كل أسبابه. وعلى كل مسؤول، مهما كانت رتبته أن يكون قدوة، وعلى كل مواطن أن يمارس رقابته بصفة مستمرة على كل المسؤولين، مهما كانت مراتبهم".
وتابع: "لن يذهب مليم واحد إلا في إطار القانون، ولا تسامح مع من لا يزال
وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس فوز قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية المبكرة (بعد وفاة الرئيس السبسي) التي اقترع فيها التونسيون يوم الأحد 13 أكتوبر 2019.
وقال رئيس الهيئة التونسية للانتخابات، نبيل بفون، إن قيس سعيد تحصل على 72.71% من جملة الأصوات، فيما حصل منافسه نبيل القروي على 27.29%.
ومن المنتظر أن يؤدي الرئيس التونسي المنتخب غدا الأربعاء اليمين الدستورية رئيسا للبلاد.
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