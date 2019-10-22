مقتل جندي تركي أصيب في شمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل أحد جنودها متأثراً بجروح كان أصيب بها في شمال سوريا.
وقال بيان لوزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، إن الجندي لقي حتفه أمس متأثراً بجروح كان أصيب بها في هجوم قناصة وقذائف هاون من قبل مسلحين أكراد قبل أيام.
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وعلقت تركيا عمليتها العسكرية الأخيرة في شمال سوريا بصورة مؤقتة، بموجب اتفاق هدنة توصلت إليه مع الولايات المتحدة. إلا أن أنقرة تحذر من أنها ستستأنف العملية إذا ما لم ينسحب المسلحون الأكراد من منطقة حدودية متفقٍ عليها قبل العاشرة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي.
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