اخبار العالم

مقتل جندي تركي أصيب في شمال سوريا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل أحد جنودها متأثراً بجروح كان أصيب بها في شمال سوريا.

وقال بيان لوزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، إن الجندي لقي حتفه أمس متأثراً بجروح كان أصيب بها في هجوم قناصة وقذائف هاون من قبل مسلحين أكراد قبل أيام.

اقرأ أيضاً... وقف إطلاق النار في سوريا ينتهي غداً

وعلقت تركيا عمليتها العسكرية الأخيرة في شمال سوريا بصورة مؤقتة، بموجب اتفاق هدنة توصلت إليه مع الولايات المتحدة. إلا أن أنقرة تحذر من أنها ستستأنف العملية إذا ما لم ينسحب المسلحون الأكراد من منطقة حدودية متفقٍ عليها قبل العاشرة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل جندي تركي أصيب في شمال سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا