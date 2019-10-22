الجيش العراقي: مقتل عناصر أمن في هجوم لـ "داعش" قرب حقول نفطية

قال الجيش العراقي في بيان إن تنظيم داعش هاجم نقطتين أمنيتين في منطقة حقول علاس النفطية بمحافظة صلاح الدين بشمال العراق، مما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة ثلاثة من قوات الأمن العراقية.

وكانت حقول علاس الواقعة على بعد 35 كيلومتراً جنوبي الحويجة أحد المصادر الرئيسية للدخل للتنظيم الذي سيطر على أجزاء من العراق وسوريا عام 2014.

وأعلن العراق انتصاره على التنظيم الإرهابي في أواخر عام 2017 بعد طرده من كل المناطق التي سيطر عليها داخل العراق. وتحول التنظيم منذ ذلك الحين إلى أساليب الكر والفر بهدف زعزعة استقرار حكومة بغداد.

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وأضاف البيان "هاجمت عناصر من عصابات داعش، نقطتين أمنيتين في منطقة حقول علاس بمحافظة صلاح الدين، كما انفجرت عبوة ناسفة على عجلة تابعة للقوات الأمنية هناك، ما أدى إلى استشهاد منتسبين اثنين".

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وجاء في البيان أن الإرهابيين أطلقوا النار أيضاً على قوات الأمن التي حاولت نقل الجثتين مما أسفر عن إصابة ثلاثة آخرين.

وذكر البيان أن قوة مشتركة من الجنود النظاميين وقوات الحشد الشعبي تتعقب المهاجمين.