بومبيو: ترامب مستعد لعمل عسكري ضد تركيا إذا لزم الأمر

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترhمب مستعدٌ تماماً لاستخدام القوة ضد تركيا إذا لزم الأمر.

وقال بومبيو في تصريحات لشبكة "سي أن بي سي" الأميركية، إن واشنطن تفضل السلام على الحرب، لكن إذا ما ظهرت الحاجة للعمل العسكري فإن ترhمب مستعدٌ تماماً للقيام به.

وعلى الصعيد نفسه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض خلال اجتماع لإدارته، إن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع تركيا في سوريا يبدو صامداً رغم بعض المناوشات ملمحاً إلى احتمال تمديده عقب انتهائه اليوم الثلاثاء، مضيفاً "انني متأكد من أنه إذا أردنا تمديداً قليلاً فسوف يحدث".

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وقالت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، إن تركيا علقت هجومها ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا لمدة خمسة أيام.

وكانت تركيا قد بدأت عمليتها عبر الحدود بعد القرار الذي اتخذه ترامب قبل أسبوعين بسحب القوات الأميركية من تلك المنطقة.

وقال ترامب إن عدداً قليلاً من القوات الأميركية سيبقى "في جزء مختلف قليلاً لتأمين النفط" علاوة على مجموعة أخرى "في جزء سوري مختلف تماماً قرب الأردن وقرب إسرائيل".