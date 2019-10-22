كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات سوريا الديمقراطية تعيد السيطرة على قريتين في ريف عيسى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المرصد السوري، اليوم الثلاثاء، أن قوات سوريا الديمقراطية أعادة السيطرة على قريتين في ريف عيسى من حلفاء لتركيا، حسبما ذكرت قناة العربية.

وقال المرصد السوري، إن مدينة الدرباسية في ريف الحسكة تشهد حركة نزوح ضخمة.

وأصدرت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بيانًا، أعلنت فيه مقتل 16 عنصرا من مقاتليها وإصابة 3 آخرين، جراء "هجمات جيش الغزو التركي البرية والجوية والمدفعية" في الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان لـ "قسد"، اليوم الأحد، أنه "على الرغم من قرار وقف إطلاق النار الذي التزمت بها قواتنا، لكن جيش الغزو التركي والفصائل الإرهابية الموالية له استمرت في شن هجماتها".

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وأضاف البيان أن قوات الجيش التركي استهدفت قرى رأس العين بالقصف الجوي، وتم استقدام المزيد من القوات والتحضيرات لمناطق وقف إطلاق النار، كما حاول الجيش التركي "استهداف مواقعنا في محور قريتي الحبش و الشكيرية، ومحاور أخرى تم استهدافها بالسلاح الثقيل".

وأشار البيان أن قوات "قسد" ردت على هذه الهجمات "في إطار حقها المشروع بالدفاع عن النفس"، مؤكدا أن "قواتنا تصدت لمحاولات التقدم وردتها على أعقابها، فيما استخدم جيش الغزو التركي القصف المدفعي بعد أن تم صد عدوانه البري".

وندد البيان أخيرا بـ"استمرار جيش الغزو التركي بحشد قواته على محور قريتي تل خنزير وعلوك، على الرغم من التزامنا بوقف إطلاق النار على كل المحاور".

وأكد مصدر في قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أن تركيا خرقت وقف النار في شمال سوريا، مرجحة انهيار اتفاق وقف النار مع الجانب التركي، حسبما ذكرت قناة العربية.