كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جونسون" يواجه تصويتين محوريين في الخروج من الاتحاد الأوروبي في البرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تصويتين محوريين في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء.

وحسبما أوردت وكالة "رويترز"، سوف يقرر "جونسون" ما إذا كان يمكنه الوفاء بتعهده بإخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في غضون تسعة أيام فقط.

ومع اقتراب الساعة من الموعد النهائي المحدد في 31 أكتوبر لمغادرة المملكة المتحدة، فإن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي معلق، حيث أن البرلمان المنقسم يناقش متى وكيف وحتى ما إذا كان ينبغي أن يحدث.

بعد أن أجبره المعارضون على مطالبة الاتحاد الأوروبي بإذلال بالتأخير الذي وعد بأنه لن يطلبه أبدًا، يناضل "جونسون" من أجل إبطال التشريع من خلال مجلس العموم الذي سوف يسن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في آخر لحظة.

في يوم آخر من الدراما الطويلة من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يصوت المشرعون في حوالي الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش على مشروع قانون اتفاقية الانسحاب المؤلف من 115 صفحة. ثم التصويت على الجدول الزمني الضيق للغاية للحكومة للموافقة على التشريع.

وقال "جونسون"، وجه حملة العام 2016 لمغادرة الاتحاد الأوروبي "آمل أن يصوت البرلمان اليوم لاستعادة السيطرة على نفسه".

وأضاف "جونسون": "الجمهور لا يريد أي مزيد من التأخير، كما لا يريد القادة الأوروبيون الآخرون ولا أنا. دعونا ننهي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر وننتقل".

من شأن الهزيمة في أي تصويت أن تفسد خطط "جونسون" لمغادرة الاتحاد الأوروبي - "فعل الموت" - في 31 أكتوبر. وسيتعين عليه بعد ذلك أن يقرر ما إذا كان سيلتزم بقانون يطالبه بقبول أي تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو المغادرة بطريقة أو بأخرى. بدون صفقة طلاق.

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النصر، على الرغم من كونه مؤشرًا ناقصًا للدعم المحتمل، من شأنه ببساطة فتح فرصة أخرى للمعارضين لنصب كمين للحكومة بتعديلات يمكن أن تدمر خطط "جونسون".

بموجب الخطط الحالية للحكومة، سيتم نقل التشريع عبر مجلس العموم في غضون ثلاثة أيام فقط.

وقد صرح متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يوم الاثنين، بأن "جونسون" يريد الموافقة على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، محذرًا المشرعين من أن الحكومة لن تجري تصويتًا على الاتفاق إذا حاول المشرعون تغييره.

بعد رفض التصويت المباشر بنعم أو لا على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم السبت لأن المشرعين صوتوا بدلاً من ذلك لتأجيل هذا القرار، يريد "جونسون" إعادة المحاولة اليوم الاثنين.

وكما جاء بوكالة "رويترز"، لا يمكن إجراء التصويت إلا بموافقة الرئيس جون بيركو، الذي قد يقرر أنه يخالف القواعد الخاصة بذلك لأن البرلمان نظر بالفعل في اقتراح بالموافقة على الصفقة.

وقال المتحدث للصحفيين: "سيتم المضي قدمًا في التصويت المجدي إذا سمح المتكلم بذلك وإذا لم يتم اختيار تعديلات من شأنها أن تجعل التصويت بلا فائدة. ليس هناك فائدة من التصويت بلا معنى، فإن الحكومة ستسحب الاقتراح".

وأضاف متحدث "جونسون": "الجمهور يريد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. الحكومة عازمة على تمرير الصفقة الجديدة الكبيرة لرئيس الوزراء وإخراجنا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر ... الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي قد تم الاتفاق عليه للتو، وتم تنفيذه، وتم إغلاقه".

وأوضح: "لقد مضت المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي طويلاً بالفعل. لقد حقق رئيس الوزراء جونسون ما هو جيد جدًا ويركز على إبرام هذه الصفقة من خلال البرلمان".