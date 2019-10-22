كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 15 شرطيا في هجوم علي نقطة تفتيش بأفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مسؤول أفغاني بأن حركة طالبان قد اقتحمت نقطة تفتيش في مقاطعة قندوز الشمالية، مما أسفر عن مقتل 15 شرطيا على الأقل في الهجوم الأخير للمسلحين.

قال غلام رباني رباني، عضو مجلس المحافظة، اليوم الثلاثاء إنه اصيب ضابطي شرطة آخرين بجروح في هجوم ليلة الاثنين في منطقة علي أباد.

يقول رباني إن الهجوم أعقبه معركة نارية استمرت لساعات. أعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد مسؤوليته عن الهجوم في قندوز.

تتمتع طالبان بحضور قوي في قندوز وتسيطر عليها في العديد من ضواحي المقاطعة.

سقطت عاصمة المقاطعة، مدينة قندوز، لفترة وجيزة في يد طالبان في عام 2015 وتعرضت لهجمات عدة مرات منذ ذلك الحين. في المرة الأخيرة، شن المتمردون محاولة أخرى للتغلب على المدينة في أغسطس ولكن تم صدهم.