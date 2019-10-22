كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاشتاج "#ال_ثاني_في_إسراييل" يفضح العلاقات الخفية بين إسرائيل وتنظيم الحمدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، هاشتاج "#ال_ثاني_في_إسراييل"، فضح زيارة قام بها جاسم بن حمد آل ثاني، شقيق أمير قطر، تميم بن حمد، إلى عاصمة الإحتلال الإسرائيلي، تل أبيب .

وأعاد الهاشتاج الذي حمل وسم " ال ثاني في اسراييل" للواجهة العلاقات الخفية بين الإحتلال الإسرائيلي وتنظيم الحمدين في قطر، واستعرض دور قناة الجزيرة في التغطية على هذه العلاقات من خلال نشر مزاعم وأكاذيب حول وجود تطبيع بين السعودية وإسرائيل .

يقول مغرد يحمل أسم "الجــنرال" : قناة الجزيرة والأخونج والمرتزقة يتهمون السعودية بالتطبيع التي ليس بينها وبين إسرائيل أي علاقة من أي نوع أبداً ويغضون الطرف عن قطر التي بينها وبين إسرائيل زيارات وسياحة وتبادل تجاري واستضافة لاعبين وعزف النشيد الوطني الإسرائيلي في قطر .. مالكم كيف تحكمون .

فيما نشر hesham shehab صورة تجمع أمير قطر السابق، حمد بن جاسم، مع شمعون بيريز الرئيس الإسرائيلي وعلق عليها قائلا، "سيدي وتاج راسي شيمون بيريز,,فخامتك هنا في #قطر وطنك بين شعبك وابنائك، انت صاحب الدار ونحن ضيوف عندك,,لك ان تفعل ماشئت ونحن هنا مجرد خدم لك ننفذ أوامرك دون ادنى تأخير" .

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ورد على لسان بيريز قائلا "شكرا لك ياحمد,,خادمي المطيع..وعليك ارسال 5 شكاير رز للمساعدة في بناء المستوطنات .

فيما قال فهد الخالدي،، عن آل ثاني : طبيعتهم التطبيع وتشبثوا فيه استضافوا واضافوا الاسرائيلين وتبادلوا زياراتهم حتى اصبحت قطر تعترف بوجود اسرائيل اقتصاديا وسياسيا .

أما فهد الناصر فقال معلقاً على الهاشتاج "منذ سنوات والإعلام الاسرائيلية ترفع داخل قطر في محاولات قطرية لبناء علاقة قوية تعزز من تمرير اجندتها التخريبية خاصة في المناطق العربية بموافقات اسرائيلية تعزز من كلمتها في العالم ودفعت تمويل مالي لاسرائيل لتعزز قوتها علئ الفلسطينيين واستحلال أراضيهم" .