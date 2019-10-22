الأمير مولاي رشيد يمثل الملك في حفل تنصيب امبراطور اليابان الجديد

مثل الأمير مولاي رشيد، الملك محمد السادس، في حفل تنصيب امبراطور اليابان الجديد ناروهيتو، الذي جرى اليوم الثلاثاء بالقصر الإمبراطوري بطوكيو.

وحضر الأمير مولاي رشيد حفلا رسميا مدته ثلاثين دقيقة، ارتدى خلاله الامبراطور الجديد، البالغ من العمر 59 عاما، زيا تقليديا يعود إلى عصر هيان (القرن الثامن – الثاني عشر) واعتلى فيه عرش الأقحوان.

وابتدأت مراسم الحفل بدخول أفراد الأسرة الإمبراطورية، القاعة، بخطوات بطيئة، مرتدين أزياء تقليدية فاخرة صممت خصيصا لهذه المناسبة.

وبعد رفع الستائر عن عرشي كل من الامبراطور ناروهيتو، وزوجته الامبراطورة ماساكو، تم وضع “تاكاميكورا” و”ميشوداي”، على منصات خاصة من الذهب.

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وقال الامبراطور الجديد ناروهيتو في إعلان اعتلائه العرش “إلى البلد والعالم، أعلن تنصيبي”.

وبهذه المناسبة، أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن تهانئه للامبراطور ناروهيتو “رمز الدولة ووحدة الشعب” الياباني، مؤكدا التزامه بالعمل من أجل مستقبل مشرق بالنسبة لليابان.

إثر ذلك، تم إطلاق صيحة بانزاي ثلاث مرات (والتي تعني الدعوة للامبراطور بطول العمر لمدة 10 آلاف سنة)، قبل أن يغادر الإمبراطوران القاعة.

حضر مراسم التنصيب، في قاعة الصنوبر، الواقعة في قلب القصر الإمبراطوري، أزيد من 2500 من المدعوين من 190 بلدا، من ضمنهم شخصيات أجنبية رفيعة المستوى وأفراد عائلات ملكية.