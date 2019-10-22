عن التعديل الحكومي.. حماة المال العام: تعويضات الوزراء المغادرين للحكومة ستصرف من المال العام

بعد إعلان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تعديلا جديدا في تشكيلة حكومته؛ قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “معاشات وتعويضات الوزراء المغادرين للحكومة، سوف تصرف لهم من المال العام من دون أن يؤدوا تلك الأقساط، التي يؤديها المستفيدون من نظام التقاعد، ودون أن يخضعوا لنفس الشروط”.

وأوضحت الجمعية ذاتها أن صرف معاشات، وتعويضات للوزراء المغادرين للحكومة، “يعد عنوانا صارخا لهدر وتبديد المال العام، وتشجيع للريع لإدامة العطايا، وإنتاج نخب ضعيفة”، مشيرة إلى أن “هذه النخب ترفع لواء المصلحة العليا للوطن أمام الكاميرات، وتتوارى للبحث بكل جشع عن تسمين مصالحها”.

وأضافت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “وزراء غادروا مناصبهم، وسيجدون في انتظارهم معاشا، وتعويضات سمينة ، وآخرون التحقوا بالحكومة وسيقضون ما تبقى من عهدها القصير، وسيحصلون على المعاش نفسه، الذي حصل عليه من سبقوهم”.

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وانتقدت الجمعية نفسها الحكومة الحالية، وأوضحت أنها “تبشر بقانون مالية مؤطر بشعارات فضفاضة مثل الاهتمام بالطبقة الوسطى، والفئات المعوزة وتنزيل قانون الإطار، الخاص بالتربية والتكوين، وغير ذلك، ولكن لا تنسى أن تذكرنا بأن تحقيق بعض الأهداف الواردة في القانون المذكور رهين بسعر البترول، وهطول الأمطار”.

ولفتت الجمعية المغربية لحماية المال العام الانتباه إلى أن الحكومة “تناست أن محاربة الفساد، والرشوة، والريع، وإلغاء تقاعد الوزراء، والبرلمانيين، ووضع حد للإفلات من العقاب، ومحاسبة المفسدين، وناهبي المال العام، واسترجاع الأموال المنهوبة، والمهربة، وفرض الضريبة على الثروة، من شأنه أن يساهم بشكل كبير في تحقيق كل الأهداف الواردة بقانون المالية دون انتظار ما ستجود به السماء من خير”.

وكان سعد الدين العثماني قد أجرى تعديلا في تشكيلة حكومته، التي تم تقليص عدد حقائبها من 39 إلى 24 حقيبة.