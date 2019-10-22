أم الفحم: حريق هائل يتسبب بتلوث خطير

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندلع حريق هائل في حي ربزة كيوان بمدينة أم الفحم، ووصلت ألسنة النار إلى مكب كبير للنفايات بالقرب من الحي ما أدى إلى اشتعاله، الليلة الماضية.

وأدت النار في مكب النفايات لحدوث تلوث خطير وبنسبة عالية في المنطقة، بعد فحص أجراه قسم البيئة في بلدية أم الفحم ووزارة الصحة والوزارة لحماية البيئة.

وحذر المسؤولون من تلوث في الهواء إثر انبعاث الدخان الكثيف الناتج عن الحريق، ودعوا المواطنين إلى عدم التجول في المنطقة المذكورة، وخصوصا الذين يعانون من أمراض رئوية وكذلك الأطفال.

وقال المراقب في وحدة البيئة بمنطقة المثلث الشمالي، محمد أبو شقرة، إنه، "على المواطنين الالتزام بالتعليمات التي تصدر عن المسؤولين، حتى يتم السيطرة على النيران وإخمادها بشكل نهائي، وعليهم البقاء في البيوت وإغلاق النوافذ جيدا تحسبا من تسرب الهواء الملوث".

يذكر أن طواقم الإطفاء والإنقاذ حاولت السيطرة على الحريق وإخماده لغاية صباح اليوم. ولم تعرف أسباب الحريق حتى هذه اللحظة، وفتح خبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق.