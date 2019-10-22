أفغانستان: مقتل 15 شرطيا في هجوم لطالبان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل 15 شرطيا أفغانيا، مساء أمس الإثنين، في هجوم لحركة طالبان على نقطة تفتيش للشرطة في ولاية قندوز شمالي أفغانستان.

وقال عضو مجلس الولاية، غلام رباني، إن حركة طالبان اقتحمت نقطة التفتيش في ولاية قندوز، ما أسفر عن مقتل 15 شرطيا، مضيفا أن شرطيين اثنين أصيبا في الهجوم على منطقة علي أباد.

وأضاف أن الهجوم أعقبه تبادل لإطلاق النار استمر ساعات.

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وأعلن المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، مسؤولية الحركة عن الهجوم.

تجدر الإشارة إلى أن حركة طالبان تنشط بقوة في ولاية قندوز، وتسيطر على عدة مناطق فيها. وكان قد سقطت عاصمة الولاية، مدينة قندوز التي تحمل نفس الاسم، لفترة وجيزة في يد طالبان عام 2015، وتعرضت لهجمات عدة مرات منذ ذلك الحين.

وحاولت طالبان السيطرة على المدينة في آب/ أغسطس الماضي، لكن القوات الحكومية تصدت لهم.