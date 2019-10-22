مقتل جندي تركي متأثرا بجراحه خلال العدوان على سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، مقتل أحد جنودها متأثرا بجروح كان قد أصيب بها خلال الهجوم العسكري على شمال سوريا.



وأوضحت الوزارة أن الجندي لقي حتفه، أمس، متأثرا بجروح كان قد أصيب بها في هجوم قناصة وقذائف هاون من قبل المقاتلين الأكراد قبل أيام.

وأعلنت واشنطن وأنقرة، مساء الخميس الماضي، اتفاقهما على وقف إطلاق نار مؤقت في شمالي شرق سوريا، يمتد لـ120 ساعة، وإيجاد حل مناسب للمنطقة الآمنة، وهو الأمر الذي لم تلتزم به تركيا.

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والأحد، اتهم أكراد سوريا القوات التركية والفصائل الموالية لها بمواصلة خرق اتفاق وقف إطلاق النار، واستهداف المدنيين، وإدخال قوات عسكرية إلى مدينة "رأس العين".

وقالت الإدارة الذاتية لشمالي وشرق سوريا، التي تمثل الأكراد، إنه "خلال 3 أيام من وقف إطلاق النار المؤقت بين قوات سوريا الديمقراطية والجانب التركي بوساطة أمريكية، لم تتوقف آلة القتل التركية ومرتزقتها عن شن الهجمات العسكرية على قواتنا".

وأضافت، في بيان لها، أن 25 من مقاتليها استشهدوا وأصيب 17 بجراح، تزامنا مع ارتكاب القوات التركية أفظع الانتهاكات بحق المدنيين في مدينة سري كانييه "رأس العين".

وبدأت القوات التركية هجوما عسكريا، الأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول، على شمالي سوريا، وسط انتقادات ومخاوف دولية من أن يتسبب الاعتداء في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي، الذي دُحر مطلع العام الجاري، على يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي.

وقوبل الهجوم بعاصفة من الإدانات الإقليمية والدولية، وأوقفت العديد من الدول الأوروبية تصدير الأسلحة إلى تركيا، على خلفية الهجوم الذي أدى إلى فرار العديد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي.