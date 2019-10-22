بوليفيا تنتخب موراليس لولاية رابعة وخصمه يتهم الحكومة بـ"التلاعب"

يستعد الرئيس البوليفي إيفو موراليس، أطول الرؤساء بقاء في السلطة بتاريخ البلاد، للفوز بفترة رئاسية رابعة بعد حصوله على 46.9% من الأصوات.

وذكرت صحيفة "لا راثون" اليومية أن النتائج الأولية بعد فرز 95.2% من الأصوات أظهرت تقدم موراليس بفارق 10% عن خصمه الرئيس السابق كارلوس ميسا الذي حصل على 36.7%.

وأعرب ميسا، يوم الإثنين، عن مخاوفه من أن الحكومة ربما تتلاعب في نتائج الانتخابات للحيلولة دون إجراء جولة إعادة بينه وبين الرئيس الحالي إيفو موراليس.

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وقال ميسا في تغريدة على "تويتر" الإثنين، إن "الحكومة تستخدم المحكمة الانتخابية العليا لقطع الطريق أمام إجراء جولة ثانية".

واندلعت احتجاجات في معظم أنحاء بوليفيا، الثلاثاء، على خلفية النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي أشارت إلى تصدر موراليس للجولة الأولى على حساب ميسا.

وأكدت مصادر صحفية أن بعض المحتجين الموالين للمرشح الرئاسي كارلوس ميسا احتشدوا أمام مراكز فرز الأصوات، فيما قامت الشرطة بتفريقهم.

وشارك 9 مرشحين في انتخابات الرئاسة البوليفية إلا أن الصحفي كارلوس ميسا (66) عاما والذي ترأس البلاد بين 2003 و2005 يُعَد أخطر منافسي الرئيس المنتهية ولايته "موراليس".

وأثار قرار موراليس الترشح لولاية رابعة استياء وقلق المعارضة التي قالت إن البلاد يمكن أن تغرق في حكم الفرد.