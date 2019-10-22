الجيش الليبي يدمّر مخازن أسلحة وصواريخ طائرات تركية مسيّرة

جدة - عمرو شويل طرابلس- الخليج 365:

نفذ سلاح الجو التابع للجيش الليبي، فجر الثلاثاء، غارات جوية على القسم العسكري بمطار معيتيقة الدولي وسط العاصمة طرابلس، استهدفت مخازن أسلحة وصواريخ طائرات تركية مسيّرة، تابعة للميليشيات التي تقاتل ضمن قوات الوفاق.

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، في بيان، أن الغارات الجوية أدت إلى انفجارات هائلة، نتيجة لتدمير واحتراق صواريخ وذخائر كانت مخزّنة في دشم بالشقّ العسكري لمطار معيتيقة، استخدمت من قبل المجموعات والجماعات المسلحة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني إلى أن هذه الضربات الجوية، كانت نتيجة لعمل فرق وأجهزة الاستخبارات والاستطلاع بالقوات المسلحة الليبية، التي استطاعت بمجهوداتها اكتشاف وتحديد مواقع هذه الدشم، التي استخدمت لغرض تخزين معدات وذخائر تستخدم للطائرات المسيرة التركية.

وذكر ناشطون أنّه تمّ سماع أصوات انفجارات عنيفة في محيط المطار، كما أظهرت صور متداولة تصاعد الدخان من داخل المطار بعد القصف الجوي، وذلك تزامناً مع اندلاع اشتباكات ليلية بالأسلحة الثقيلة والمدفعية بين قوات الجيش الليبي والميليشيات التي تقاتل ضمن قوات الوفاق، في محاور عين زارة ومنطقة الخلة وتوغار وكذلك محيط شارع الخلاطات جنوب العاصمة طرابلس.