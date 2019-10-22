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شكرا لقرائتكم بالصور.. إمبراطور اليابان ناروهيتو يعلن رسمياً تنصيبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن إمبراطور اليابان، ناروهيتو، الثلاثاء، تنصيبه خلال حفل ضخم أقيم في القصر الإمبراطوري في طوكيو بحضور ألفي مدعو بينهم رؤساء دول وشخصيات كبرى من حوالي 180 بلداً.
وقال ناروهيتو، وبجانبه الإمبراطورة ماساكو، وكلاهما يرتدي لباساً تقليدياً خاصاً بهذه المراسم الاستثنائية: "بعدما ورثت العرش بموجب الدستور وقانون البيت الإمبراطوري (...) إلى البلد والعالم، أعلن تنصيبي".
وأصبح ناروهيتو رسمياً في الأول من مايو/أيار الإمبراطور الـ126 لليابان غداة تخلي والده أكيهيتو عن العرش الذي جلس عليه 30 عاماً.
وقال ناروهيتو: "أعد هنا أنني سأصلّي دوماً من أجل سعادة الشعب الياباني والسلام العالمي"، مبدياً كذلك التزامه بالوقوف "بجانب الشعب للوفاء بواجباتي كرمز للأمة ولوحدة شعب اليابان".
وجرى الحفل في "صالة الصنوبر" في القصر الإمبراطوري بحضور أفراد العائلة الإمبراطورية.
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