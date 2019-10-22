إمبراطور اليابان ناروهيتو يعلن رسميًا تنصيبه









اسماء السيد - طوكيو: أعلن إمبراطور اليابان ناروهيتو الثلاثاء تنصيبه خلال حفل ضخم أقيم في القصر الإمبراطوري في طوكيو بحضور ألفي مدعو، بينهم رؤساء دول وشخصيات كبرى، من حوالى 180 بلدًا.

قال ناروهيتو، وبجانبه الإمبراطورة ماساكو، وكلاهما يرتدي لباسًا تقليديًا خاصًا بهذه المراسم الاستثنائية، "بعدما ورثت العرش بموجب الدستور وقانون البيت الإمبراطوري (...) إلى البلد والعالم، أعلن تنصيبي".

وأصبح ناروهيتو رسميًا في الأول من مايو الإمبراطور الـ126 لليابان، غداة تخلي والده أكيهيتو عن العرش، الذي جلس عليه ثلاثين عامًا.

ووعد ناروهيتو "سأصلّي دومًا من أجل سعادة الشعب الياباني والسلام العالمي"، مبديًا كذلك التزامه بالوقوف "بجانب الشعب للوفاء بواجباتي كرمز للأمة ولوحدة شعب اليابان". جرى الحفل في "صالة الصنوبر" في القصر الإمبراطوري بحضور أفراد العائلة الإمبراطورية.

