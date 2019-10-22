شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملفات تطرحها "برلمانية المصريين الأحرار" فى اجتماع مناقشة بيان الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن الهيئة البرلمانية ستقدم رؤية موسعة حول البيان الذى ألقته الحكومة أمام البرلمان، خلال أول اجتماعات اللجنة الخاصة المنعقدة اليوم الأحد، منها المطالبة بمزيد من التواصل بين الوزراء، وتعزيز التنسيق المباشر فى كثير من الملفات.

وأضاف "أبو العلا" فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أنه سيطالب الحكومة بالتركيز على ثلاثة ملفات، أولها محور بناء الإنسان وهو التعليم والصحة وما يجب أن يحدث تنسيق فى هذا الشأن، بين وزارات الثقافة والتعليم والصحة والرياضة.

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وتابع النائب أيمن أبو العلا، أن تلك الملفات تشمل قطاع الاستثمار، وما يعيق هذا الملف وسبب تأخير تنفيذ عدد من التوصيات البرلمانية من حوافز وغيره، إلى جانب ملف الزيادة السكانية، وما يتطلبه خطورة هذا الملف من حالة طوارئ لمواجهة هذا الأمر .