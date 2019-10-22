طوبا الزنغرية: إضرام النار بروضة أطفال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شب حريق في روضة أطفال بقرية طوبا الزنغرية، فجر اليوم الثلاثاء.

واستدعى عدد من الأهالي طواقم الإطفاء والإنقاذ، حيث أخمدت الطواقم الحريق الذي كان في بدايته وأخرجت الدخان من الروضة، ولم يبلغ عن إصابات.

وصرح خبير الحرائق أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الحريق قد يكون متعمدا، وأن التحقيق في ملابسات الحريق مستمر.