أم الفحم: عملية مشبوهة تستهدف أراض بمنطقة راس الهيش

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حذرت بلدية أم الفحم صباح اليوم، الثلاثاء، من عملية وصفتها بالـ"مشبوهة" قد يقع بها المواطنون في مدينة أم الفحم، تخص الإعلان عن رفع قضية ملكية أراضٍ في منطقة راس الهيش.

وجاء تحذير البلدية في أعقاب إعلان بيع مشبوه من قبل أحد سماسرة الأراضي بادعاء وتمويه "استرجاع قطع أراضٍ بمساحة 126 دونما استولت عليها البلدية و'المنهال' لصالح المواطنين واسترجاعها لأصحابها الشرعيين".

وفي هذا السياق، أكدت بلدية أم الفحم أن "هذا الكلام عارٍ عن الصحة ولا يمت إلى الحقيقة بشيء، والحذر كل الحذر من التعاون أو التعامل مع مثل هذه الإعلانات".

وشددت بلدية أم الفحم على أنها تواكب هذا الموضوع وتتابعه عن قرب وتتواصل مع الأطراف ذات الصلة بهذا الخصوص، وستوافي المواطنين بالمستجدات. كما أشارت إلى أنها تسعى جاهدةً وقريبا جدا من المتوقع أن يتم المصادقة على خارطة "فاتمال" راس الهيش والتي ستحل أزمةً كبيرةً في السكن لصالح الأزواج الشابة في أم الفحم.