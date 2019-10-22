كندا: ترودو يتصدر الانتخابات ويتجه لتشكيل حكومة أقلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهرت نتائج الانتخابات شبه النهائية في كندا، أن المعسكر الليبيرالي بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته جاستن ترودو، فاز بالانتخابات الفدرالية التي جرت، أمس الإثنين، وسيتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة.
وبحسب قناتي "تي في إيه" و"سي تي في"، فإن الليبراليين سيحصلون على 139 من أصل 338 مقعدا في برلمان أوتاوا يليهم المحافظون بزعامة أندرو شير بـ99 مقعدا، مما يعني أن الليبراليين سيكونون قادرين على تشكيل حكومة أقلية.
من جهتها أفادت النتائج الرسمية الأولية التي نشرتها اللجنة المستقلة للانتخابات استنادا إلى فرز 18% من الأصوات، أن الليبراليين تصدروا الانتخابات في 145 من أصل 338 دائرة انتخابية في كندا، مقارنة بـ 106 دوائر لحزب المحافظين.
وللفوز بالأكثرية في مجلس العموم الاتّحادي في أوتاوا يتعين الحصول على 170 مقعدا على الأقل.
وحل في المرتبة الثالثة في الانتخابات، بحسب التقديرات، انفصاليو كيبيك بحصولهم على 33 مقعدا يليهم الحزب الديموقراطي الجديد(يسار) الذي حصل على 20 مقعدا.
ونشرت هذه التقديرات فور إغلاق مكاتب الاقتراع في عموم أنحاء البلاد التي تغطّي ست مناطق زمنية مختلفة.
ووصل الحزب الليبرالي للسلطة في عام 2015، وكان يشغل 177 مقعدا بالبرلمان وقت الدعوة للانتخابات.
ويحتاج أي حزب للفوز بعدد 170 مقعدا على الأقل لضمان الأغلبية.
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