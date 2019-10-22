الرافدين ينشر اسماء المتلكئين لقروض المجمعات السكنية

اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، عن نشرها اسماء المتلكئين لقروض المجمعات السكنية، محذرا من باتخاذ خطوات قانونية بحق بعض المواطنين الذين يتعمدون التاخير.
وقال المصرف في بيان له تلقت الخليج 365 نسخة منه انه "تم نشر اسماء المتلكئين الذين تخلفوا عن تسديد مابذمتهم من قروض للمجمعات السكنية"، محذرا "المواطنين من عدم تسديد مابذمتهم من اقساط شهرية متأخرة".
واضاف انه "بدأ باتخاذ خطوات قانونية بحق بعض المواطنين الذين يتعمدون التاخير في عدم دفع الاقساط الشهرية لهذه القروض"، داعيا "المواطنين لمراجعة فروع المصرف المخصصة بمنح تلك القروض والاطلاع على اسماء الذين لم يتمكنوا من تسديد الأموال".
يذكر ان مصرف الرافدين باشر خلال الفترة الماضية بمنح قروض وسلف للمواطنين لشراء وحدات سكنية في المجمعات وفق اليات وضوابط معينة.
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