صحيفة تتحدث عن جنون السلطة في لبنان

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

لبنان

بيروت - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، إن "السفينة التي يقودها أكثر من ربان تكون مهددة بالغرق، فكيف ببلد تقوده طوائف، ولكل منها زعيم ولكل زعيم أتباع يعجزون عن رؤية الوطن إلا من خلاله، وحيث لا تتم الاستفادة من التجارب ويتم تكرار أخطاء الماضي".



واضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الثلاثاء - تابعها "الخليج 365" - "فلن يكون لأحد القدرة على المتابعة وستكون النتيجة انفجار الشارع، هذا الانفجار الذي لا يمكن السيطرة عليه عندما يكون دافعه الجوع وقلة الحيلة وتردي الأوضاع وانهيار الاقتصاد، والتي تنعكس على أصغر تفاصيل الحياة الخاصة بالمواطنين، وفي الوقت الذي طالما رفعت الطبقة السياسية صوتها بالشعارات التي تعلن من خلالها أنها جامعة للبنانيين، وأن القيادات التقليدية للأحزاب والطوائف تضمن منع الانفجار.. تبين عند أول اختبار أن الشارع متحد في الوقت الذي يغني كل فريق سياسي على هواه".

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وتابعت "لاشك أن جنون السلطة في لبنان مع انتهاج ذات الأساليب التقليدية المدمرة كانت تستنزف أبسط مقومات الحياة لدرجة لم يعد معها السكوت ممكناً، ولأن النخب كل في واد، فقد كانت لحظة الحقيقة عبر أكبر تجمعات شعبية عفوية في جميع المدن والساحات دليلاً على أن الصبر انتهى وأن السكوت لم يعد ممكناً، خاصة أن انتفاضة المدنيين في أخطر البقع التقليدية متحدية وحشية السلاح المنفلت والدولة ضمن الدولة، التي هي سبب كل ويلات لبنان الذي أرادوه ضعيفاً واهناً وصاغراً في تغييب مريب لدوره الحضاري المعروف عنه تاريخياً، ومن هنا كان المطلب الشعبي العارم أنه لم ولن يتراجع قبل الخلاص من كل الوجوه التي فُرضت على الشعب اللبناني وكأنها قدره الوحيد".

وقالت الصحيفة" "أتى رفض الشارع بكل تشكيلاته وتلويناته لجميع النخب السياسية بمختلف انتماءاتها وتحزباتها، وفي ضياع سنوات طويلة دون إحداث أي تقدم أو توافق على خطط فعالة تكون كافية بتخفيف الضغوط عن الشعب، كانت الساحات تغلي، والتهديد بالسلاح يحدث نتيجة عكسية لمن انتهجوا التهديد والوعيد إذ كانت أصوات المنتفضين تزلزل لبنان تحت الطغم التي أرادها المحتجون أن تنزوي ويكون مكانها في صفحات التاريخ دون أي وجود في الحاضر والمستقبل، كما عبر الرافض الشعبي رغم الإصلاحات الحكومية المعلنة عن التمسك بمطلبهم الثابت “دولة ونظام جديدين” لا يمتان بصلة إلى التراتبية التاريخية التدميرية التي حاولت أن تبقي هاجس التخويف من التصادم والعودة لأوقات كانت الفوضى طاغية، ولاشك أن من يهولون بتصادم الشارع صُعقوا وهم يرونه متحداً لتحقيق مطالب اقتصادية واجتماعية واحدة، وكيف أن كل محاولات التخويف انقلبت على أصحابها الذين يتلمسون كراسيهم على ما يبدو اعتقاداً منهم أنهم قادرون على توقيف عجلة الزمن أو إعادته إلى الوراء".