إيران.. اعتقال مسؤولين في مكتب الرئيس حسن روحاني

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

حسن روحاني

متابعات_الخليج 365

كشف النائب الإيراني المحافظ جواد كريمي قدوسي اعتقال مسؤولين في مكتب الرئيس حسن روحاني بتهمة تسريب مواد إلى موقع آمد نيوز، بعد أيام من اعتقال مديره روح الله زم.

Advertisements

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، حسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن أحد الموقوفين يعمل في مكتب المستشار الخاص للرئيس الإيراني حسام الدين آشنا، والثاني يعمل مستشاراً خاصاً لروحاني، والثالث في مكتب مستشار الرئيس لمناطق التجارة الحرة مرتضى بانك، والرابع في جهاز القضاء.

وأعلن جهاز استخبارات الحرس الثوري الأسبوع الماضي اعتقال مدير موقع آمد نيوز، في ظروف غامضة.

وأجمعت روايات متضاربة على أن اعتقاله كان في العراق قبل نقله إلى إيران.

وكان النائب كريمي قدوسي، الذي يعد من أبرز النواب المنتقدين لسياسة روحاني، قد نشر تغريدات تتهم حسام الدين آشنا بإدارة "غرفة عمليات الحرب النفسية في الحكومة"، مطالباً ضمناً بالتحقيق معه لدوره في قضية آمد نيوز.