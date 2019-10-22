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سلفاكير: القيادة السودانية جادة فى تحقيق السلام

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الثلاثاء 22 أكتوبر 2019

سلفاكير: القيادة السودانية جادة فى تحقيق السلام

سلفاكير: القيادة السودانية جادة فى تحقيق السلام

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متابعات_الخليج 365

أكد رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت ثقته فى القيادة الجديدة فى السودان، وصدقها وجديتها في تحقيق السلام.

 

وقال سلفاكير، في كلمة بعد توقيع الحكومة السودانية و "الجبهة الثورية" (تضم حركات سلحة وكيانات سياسية)، "إعلانا سياسيا"، و "إعلانا مشتركا لتجديد وقف العدائيات"، في ختام مفاوضات جرت اليوم، في جوبا، إن الأطراف السودانية قادرة ملتزمة وجادة في التوصل إلى سلام شامل.

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