شكرا لقرائتكم مع قرب انتهاء مهلة شمال سوريا.. بوتين يلتقي أردوغان اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يجري الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، زيارة إلى روسيا يلتقي فيها نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في مدينة سوتشي. ومن المنتظر أن يتناول الرئيسان آخر التطورات في سوريا، وبشكل خاص العملية العسكرية التي تقودها تركيا في شمال شرقي سوريا ضد الأكراد.

هذا اللقاء استبقته موسكو برفض وجود أي تشكيل عسكري مسلح غير شرعي على الأراضي السورية، داعية إلى ضرورة فتح حوار بين أنقرة والنظام السوري، بحسب تصريح لوزير الخارجية الروسي.

مسؤول تركي كبير قال إن أنقرة ستتلقى معلومات عن وجهة نظر النظام السوري والخطوات التي ستتخذ خلال الاجتماع مع بوتين حول التطورات في شمال سوريا، وهو ما رفض الكرملين التعليق عليه.

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مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، قال إن بلاده على اتصال دائم مع رئيس النظام السوري بشار الأسد عبر وزارة الدفاع بخصوص العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا.

ومن جهته، جدد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، نية تركيا وقف عملياتها العسكرية في شمال شرقي سوريا في حال انسحب المسلحون الأكراد من المنطقة بشكل كامل.

هذا وحصلت "العربية" و"الحدث" على نسخة من رسالة بعثتها حكومة النظام إلى الى مجلس الأمن وإلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة تشتكي فيها أوضاع المدنيين السوريين في المناطق الحدودية مع تركيا، نتيجة للعمليات العسكرية التركية، وتطالب مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته لحفظ السلام والامن الدوليين.

وفي خضم هذه التصريحات والتصريحات المضادة، تصر الحكومة التركية على عدم حدوث أي تغيير في موقفها من الأسد، إلا أن الحديث عن اتصالات أمنية بين أنقرة والنظام السوري يقدم حقائق تناقض هذه الطروحات.