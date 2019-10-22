حنكش: نرفع منذ نحو 4 سنوات العناوين المرفوعة اليوم في الشوارع

أكد عضو كتلة "الكتائب" النائب ​الياس حنكش​، "وجود الكتائبيين بكثرة في التحركات التي تشهدها المناطق اللبنانية حالياً"، نافياً تماماً أن تكون مشاركتهم رمزية.

ولفت في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" الى "أننا نرفع منذ نحو 4 سنوات العناوين المرفوعة اليوم في الشوارع، وقد خضنا معارك كبيرة بوجه إقرار المزيد من ​الضرائب​، ورفضنا الموازنات التي أقروها، أضف أننا لم نعط الثقة أصلاً لهذه ​الحكومة​، ورفضنا الدخول في ​التسوية الرئاسية​ وانتخاب العماد ​ميشال عون​ رئيساً، وبالتالي ناسنا موجودون على الأرض انسجاماً مع كل هذا المسار الذي يتكلل اليوم بهذا الحراك".

واعتبر أن "لا إمكانية اليوم لأي حزب أو شخصية لأن تقوم باستغلال واستثمار ما يحصل تحقيقاً لمصالح خاصة، فالحراك محصّن اليوم، وقد أثبت المتظاهرون ذلك طوال الأيام الماضية"، مضيفاً: "صحيح أننا تموضعنا في المعارضة منذ البداية، ودفعنا الثمن وفق الحسابات اللبنانية، لكننا لم ولن نحاول خلق أي إطار لقيادة هذا الحراك الذي يبقى ملك الناس".

