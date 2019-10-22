مصادر القوات للجمهورية: لتشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على تنفيذ الاصلاحات

لفتت مصادر ​القوات اللبنانية​ لـ"الجمهورية" إلى ان "الاساس يكمن في عامل الثقة، فعامل الثقة هو المدخل الى الاستقرار المالي والسياسي وال​اقتصاد​ي، وعامل الثقة هو المدخل الى الحكم الرشيد، فلا استثمار من دون ثقة، ولا اقتصاد من دون ثقة، ولا ​سياسة​ من دون ثقة".

واضافت: "عندما دعا ​رئيس الجمهورية​ من اجل ان تلتئم ​طاولة الحوار​ الاقتصادية، جميع المتحلقين حول الطاولة اجمعوا على نقطة اساسية بأن لا ثقة بين ​الحكومة​ وبين الشعب وبين ​الدولة​ وبين الشعب. وبالتالي كل الاوراق التي يتمّ تقديمها، هي اوراق سبق وقُدّمت، والافكار التي تُطرح تمّت مناقشتها سابقاً. المشكلة ليست بالافكار او بالاقتراحات، المشكلة تتعلق في غياب الثقة بمن ينفّذ هذه الافكار وهذه الاقتراحات".

وأشارت المصادر إلى انه "بالنسبة الينا، يجب ان تستقيل هذه الحكومة من اجل تشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على تنفيذ الاصلاحات المطلوبة، هذه الحكومة لا ثقة بقدرتها على تنفيذ الاصلاحات. وانطلاقا من هذه الخلاصة، ذهب رئيس حزب القوات ​سمير جعجع​ الى اقتراح حكومة اختصاصيين وان تستقيل هذه الحكومة، وبالتالي بالنسبة الينا، لو استقالت هذه الحكومة على اثر طاولة الحوار، لما كنا وصلنا الى وصلنا اليه".